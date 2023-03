Il varietà di scena al teatro Impero di Marsala: applausi per Antonello Costa

È stato il varietà, con musica, divertimento e danza, al centro dello spettacolo dal titolo «C’è Costa per te», in programma ieri pomeriggio al teatro Impero di Marsala. L’evento fa parte della rassegna «Lo Stagnone – scene di uno spettacolo», organizzata dalla compagnia teatrale «Sipario» presieduta da Vito Scarpitta.

Come Maria De Filippi, Antonello Costa con «C’è Costa per te» prova a risolvere i problemi del pubblico in sala con il sorriso, nello stile del migliore avanspettacolo italiano. Il teatro, i suoi tempi, la sua magia, gli sketch e le gag sono diventati così come uno studio psicologico e i 12 numeri dello show sono diventate pillole del buonumore.

Protagonista Antonello Costa, poliedrico artista siciliano, espressione del varietà italiano, capace di creare, inventare e miscelare differenti linguaggi scenici, facendo reagire insieme la storia e la tradizione del varietà con la contemporaneità, in un’ottica di continua ricerca, contaminazione e sperimentazione. Lo spettacolo, che è recitato, cantato e ballato come nella migliore tradizione del varietà, ha trovato il gradimento del pubblico che ha gremito il teatro marsalese.

