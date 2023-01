Pieno di pubblico a Marsala per Ornella Muti e Pino Quartullo in "Mia Moglie Penelope"

Di scena questo pomeriggio al Teatro Impero di Marsala lo spettacolo "Mia moglie Penelope" con Ornella Muti e Pino Quartullo. Si tratta del terzo appuntamento nell'ambito della XV rassegna teatrale "Lo Stagnone", organizzata dalla Compagnia "Sipario" di Marsala.

"Mia Moglie Penelope" è un lavoro liberamente tratto dal romanzo "Itaca per sempre" di Luigi Malerba, con l'adattamento di Margherita Gina Romaniello e la regia dello stesso Quartullo.

Ulisse torna a Itaca e trova la sua reggia invasa dai Proci e decide di non farsi riconoscere per portare a compimento la sua vendetta. Solo suo figlio Telemaco e la sua nutrice ne sono al corrente. E Penelope? Davvero Ulisse pensa che un mucchio di stracci ed un trucco puerile possano ingannare il cuore e gli occhi di una donna? Lei sa, ma finge di non sapere. Penelope non è poi così mite e ingenua, come lui crede, da perdonarlo per averle mentito, per averle nascosto di essere suo marito. Mentre Ulisse trucida i Proci, Penelope "cuoce a puntino Ulisse", e si vendicherà ben presto di lui. Fino al sorprendente epilogo. Un testo divertente, una partita a due fra un uomo ed una donna che sovvertono gli stereotipi del mito e confermano che anche le coppie più celebri non si sottraggono alle ripicche ed alle rivendicazioni di una moglie rispetto a suo marito. E viceversa. Un ribaltamento di prospettiva ed una narrazione meno eroica e più umana rispetto all’epica vicenda dell’uomo più intelligente e astuto della mitologia e della donna assurta a simbolo di paziente attesa e di fedeltà incondizionata. Uno spettacolo in forma di reading, divertente e coinvolgente.

E il pubblico in sala - il teatro Impero ancora una volta si è riempito completamente - ha dimostrato veramente di gradire il lavoro dei due attori.

