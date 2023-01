Marsala, Amanda Sandrelli porta in scena Lisistrata

Il teatro classico e la sua immortalità saranno protagonisti il prossimo 8 gennaio alle 18 della Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta: nel Teatro Impero andrà in scena “Lisistrata” interpretata da: Amanda Sandrelli, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa Proietti, Lucianna De Falco con la regia di Ugo Chiti.

“Una commedia che ha circa duemila anni – commenta Amanda Sandrelli –, ma se li porta molto bene. È molto leggera, poetica, ma nello stesso tempo profonda e parla guerra, parla di donne. Insieme a me ci sono nove attori: la compagnia di Arca Azzurra più due giovani e la regia è di Ugo Chiti. Vi aspetto al Teatro Impero”.

Lisistrata, di Aristofane, debutta nel lontano 411 a.C. nel teatro di Dioniso, ai piedi dell’Acropoli di Atene. Una commedia dove si ride molto che esprime palesemente il dissenso verso i disastri provocati dalla stupidità, arroganza, superficialità e vanità, scaturiti dalla guerra, fatta dagli uomini. L’opera esprime l’essenza della femminilità e lo fa con un ritmo pieno di ironia, in maniera paradossale e insieme umanissimo che spesso indulge ad esilaranti doppi sensi per mostrare al pubblico tutta l’irragionevolezza umana. Ugo Chiti ha riscritto il testo classico con occhio contemporaneo, ma lo ha fatto in maniera rispettosa dell’originale, con una lingua intensa e ricca che rende estremamente fruibile il senso dell’opera restituendo Lisistrata ad una dimensione immortale in cui la conquista della verità passa dalla risata.

La rassegna continua domenica 29 gennaio 2023 ore 18.00 va in scena “Mia Moglie Penelope”, con Ornella Muti e Pino Quartullo, spettacolo liberamente tratto dal romanzo “Itaca per sempre” di Luigi Malerba con l’adattamento di Margherita Gina Romaniello. Ulisse torna ad Itaca dopo vent’anni di guerra a Troia e avventure per mare. Trova la sua reggia invasa dai Proci e decide di non farsi riconoscere per compiere la sua vendetta. Solo Telemaco suo figlio e la sua nutrice ne saranno al corrente. E la sua amata moglie Penelope? Lei sa, ma finge di non sapere, lui non sa e si comporta convinto che solo lui possa sapere. Penelope non è poi così mite e ingenua da perdonarlo per averle mentito, per averle nascosto di essere suo marito. Mentre Ulisse trucida i Proci, Penelope cuoce a puntino Ulisse, si vendicherà ben bene di lui. Fino al sorprendente epilogo. Un testo divertente, una partita a due fra un uomo ed una donna che sovvertono gli stereotipi del mito.

Ricordiamo infatti che il cartellone conta interpreti d’eccezione come: Uccio De Santis, Antonello Costa, Simone Cristicchi e Alessio Piazza.

Questi gli altri spettacoli

Domenica 12 Febbraio 2023 alle 18.00 andrà in scena il cabaret con “Stasera con Uccio” Uccio De Santis, Umberto Sardella ed Antonella Genga. Il comico e attore pugliese, reduce dal successo delle puntate speciali su RAI2, approda a Marsala con un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili, racconti di vita vissuta alternati con i video che hanno fatto la storia del programma televisivo "Mudù". Tra sketch e divertimento lo show racconta la vita di un comico "per vocazione". Dagli esordi al teatro. Uno show con divertenti siparietti tra moglie e marito sulla vita di ogni giorno. Storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto con tanta buona musica. In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai volti storici del programma Umberto Sardella ed Antonella Genga.

Domenica 5 Marzo 2023 alle ore 18.00 andrà in scena Antonello Costa e.. Corpo di ballo in “C’è Costa per te”.

Come Maria De Filippi con “C’è posta per te” risolve i problemi degli italiani, Antonello con “C’è Costa per te” proverà a risolvere quelli del pubblico in sala, ma con il sorriso. Spettacolo musicale, recitato, cantato e ballato come nella migliore tradizione dello spettacolo comico italiano. Un varietà colorato impreziosito dalla presenza di Annalisa Costa (sorella e soubrette) e di due bellissime e bravissime ballerine. Un varietà moderno, originale, coinvolgente adatto a tutta la famiglia. D’altronde lo stesso Antonello Costa afferma: "Io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere".

Domenica 16 Aprile 2023 alle ore 18.00 a calcare il palcoscenico del teatro Impero sarà Simone Cristicchi con lo spettacolo da lui scritto e diretto dal titolo “Esodo”. Al Porto Vecchio di Trieste il Magazzino n. 18 è un “luogo della memoria”. Racconta di una pagina dolorosa della storia d’Italia. Il Magazzino n.18 conserva sedie, armadi, materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, ogni bene comune nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia, e dall’Esodo: con il Trattato di Pace del 1947 l’Italia perse vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa 300mila persone scelsero – davanti a una situazione dolorosa e complessa – di lasciare le loro terre destinate a non essere più italiane. Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’animo, con quale e quanta sofferenza intere famiglie impacchettarono le loro cose lasciandosi alle spalle le case, le città, le radici.

Domenica 30 Aprile 2023 alle ore 18.00 sarà la volta de “Le Vispe Terese” di e con Alessio Piazza. Uno spettacolo sulla famiglia, che racconta le persone vissute intorno a noi, nel corso della nostra infanzia e dell’adolescenza, di quelle che ancora oggi ci fanno sorridere. I luoghi, i fatti e le persone sono un miscuglio tra realtà e fantasia, tra aneddoti personali e altri raccontati, ascoltati da altre storie di famiglia. Ne emerge un’umanità varia, che si affaccia sul palcoscenico di una casa di famiglia e recita la parte che l’autore, attore e regista marsalese gli ha assegnato, attingendo ai ricordi e colorandoli con fantasia ed umorismo. “Con “Le vispe Terese” - spiega Alessio Piazza – mi piace sottolineare uno dei legami più affascinanti del teatro: quello con la memoria, con le nostre origini e le nostre radici. Portare in scena questo spettacolo è come far entrare il pubblico nella casa della propria infanzia, farli camminare lungo i corridoi, far sentire l’odore dei mobili, le voci delle persone amate”.

Domenica 7 Maggio alle ore 21.30 chiude la rassegna uno spettacolo fuori abbonamento. Un concerto che fa letteralmente spettacolo: il gruppo XVERSO, tribute band di Tiziano Ferro dà vita a “FERRO”. Il gruppo è la prima tribute band dedicata esclusivamente a Tiziano Ferro. Il progetto XVERSO, costruito ai massimi livelli sia musicali che scenografici unisce la somiglianza vocale del frontman Devis Manoni alla qualità musicale di una band fatta di musicisti professionisti con importantissime esperienze alle spalle, i XVERSO costruiscono uno show spettacolare fatto di effetti scenici, cambi d’abito e videoproiezioni su maxischermi.

La kermesse conta sul patrocinio del Comune di Marsala. “Un grazie personale e un grazie dal direttivo della Sipario – ha affermato Vito Scarpitta – all’Amministrazione comunale e al sindaco Massimo Grillo, così vicini e attenti a quelle realtà che con fatica e grossi sacrifici continuano a portare avanti da tantissimi anni progetti artistici e culturali per la nostra città. Grazie per aver creduto in questo progetto, patrocinando e compartecipando a questa nostra XV Rassegna teatrale “Lo Stagnone - scene di uno spettacolo” che anche per questa stagione vede avvicendarsi sulle tavole del palcoscenico del Teatro Impero nomi nazionali di alto profilo”.

