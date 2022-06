"A Scurata", concerti e teatro sul mare delle saline di Marsala: in programma Venuti e Ruggiero

Presentata a Marsala la V rassegna "'a Scurata, Cunti e canti al calar del sole Memorial Enrico Russo": 12 spettacoli dal 22 luglio al 30 agosto, si apre con Antonella Ruggiero ne “La Buona Novella”, in cartellone anche Mita Medici e Mario Venuti.

La manifestazione avrà come palcoscenico le spettacolari saline ex Genna di Marsala. Lo spettacolo della Ruggiero, che sarà accompagnato da "I Musicanti" di Gregorio Caimi, si terrà il 22 luglio nel "Teatro a Mare" realizzato in una delle vasche delle saline alla periferia della città.

La rassegna, con teatro e musica, che si concluderà il 30 agosto con il concerto di Mario Venuti, è ideata e organizzata dal "Movimento artistico culturale" di Marsala ed è ormai nota per aver voluto coniugare arte e bellezza dei luoghi in cui questa viene messa in scena.

Gli spettacoli, infatti, si tengono in un "teatro a mare" di tufi e sale a pelo d'acqua, con sullo sfondo il mare della riserva naturale dello Stagnone e le isole Egadi. Si tratta di un vero e proprio teatro sul mare “Pellegrino 1880” che prende il nome dal main sponsor della manifestazione e "che è l’unico teatro al mondo costruito in una vasca di Salina".

Sette giorni dopo il concerto della ex cantante dei Matia Bazar, sarà di scena l'attrice Mita Medici con "Elena o della passione amorosa", opera già interpretata in un film con Franco Nero nel 2007. Una "anteprima spettacolare" della rassegna "A Scurata" si terrà nel pomeriggio del 19 giugno nell'isola di Santa Maria, nella riserva naturale dello Stagnone, dove verrà messo in scena il "Il Solstizio d'estate, Cunti e Canti alla Scoperta della Luce, nell'isola di Santa Maria la misteriosa".

Per la presentazione del cartellone – nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sala conferenze del complesso monumentale San Pietro – è intervenuto il sindaco Massimo Grillo, con l’assessore Oreste Alagna (presente anche il vice sindaco Paolo Ruggieri) sottolineando come il connubio fruttuoso tra istituzione pubblica, privati ed associazioni sia la via principale per produrre sviluppo del territorio “e sicuramente la rassegna “’a Scurata” è un esempio virtuoso in questo senso”, ha detto il primo cittadino.

interviste a Salvatore Sinatra presidente del movimento artistico culturale città di Marsala; Gregorio Caimi direttore artistico

