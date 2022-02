Italia’s Got Talent, il marsalese Fabio Ingrassia disegna Federica Pellegrini in 120 secondi

Una straordinaria performance in tv, un disegno su tela in appena 120 secondi. Il soggetto? Federica Pellegrini, ritrattata in tempo record dall’artista marsalese Fabio Ingrassia che ha partecipato al programma tv Italia’s Got Talent, in onda su Sky.

Trentadue anni, molto ambizioso, Ingrassia è un artista contemporaneo che si è formato all’Istituto d’arte di Mazara del Vallo e all'accademia belle Arti di Palermo.

Per lui sono arrivati 4 sì da parte della commissione composta da Elio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi. "Ho voluto omaggiare Federica Pellegrini perché la sua perseveranza, il suo coraggio e la sua forza in qualche modo rispecchiano la mia vita - ha commentato Ingrassia -. Entrambi ci alleniamo mesi, anni per giocarci tutto in pochi secondi. Il seguire un sogno significa sacrificare tutto. La famiglia, gli amici, i piccoli piaceri della vita. Significa avere un obiettivo e fare di tutto per arrivarci… Una lotta contro il tempo, proprio quel tempo che non ritornerà più".

L'artista su Fb ha sottolineato gli sforzi e i sacrifici per centrare l'obiettivo: Una semplice passeggiata la domenica che per molti sembra una cosa normale diventa impensabile. In quei 120 secondi ci sono anni di sacrificio, di studio e di passione. Puoi vivere la vita in due modi: fare o guardare gli altri fare".

