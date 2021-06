Mario Biondi live in Sicilia: il 23 agosto concerto a Castellammare del Golfo

Il 23 agosto Mario Biondi live in Sicilia. Il cantautore catanese si esibirà a Castellammare del Golfo, in piazzale Stendotoio sulla terrazza antistante il castello Arabo Normanno. Inizio alle 19.30.

Mario Biondi presenterà anche alcuni brani del suo nuovo album, "Dare", che vanta collaborazioni con Dodi Battaglia, Il Volo, la storica band londinese degli “Incognito”, la cantante, autrice e pianista jazz tedesca Olivia Trummer, The highfive quintet di Fabrizio Bosso. Sedici tracce di cui 10 brani originali, 2 remix e 4 reinterpretazioni di grandi successi internazionali come “Strangers in the night”, “Cantaloupe island”, “Jeannine” e “Someday we'll all be free"All Be Free”, rivisitazione in chiave jazz dell’inno soul di Donny Hathaway.

Biglietti disponibili in prevendita da mercoledì alle 12 sul sito www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali.

