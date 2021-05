Levante in concerto il 31 luglio a Castellammare dei Golfo, in provincia di Trapani.

Il palco sarà allestito in piazzale Stenditorio. L'inizio della performance è in programma per le 19.30. "Dall'alba al tramonto live" è un tour che prevede 10 show, che porteranno la cantante di Caltagirone in giro per tutta l'Italia.

Il suo nuovo album è una lunga riflessione legata anche al romanzo della cantante, dal titolo “E questo cuore non mente”. Libro che uscirà l’8 giugno.

