"Centomila favole", il singolo d'esordio della cantautrice di Mazara Gloria Tumbarello

Si chiama “Centomila favole” il singolo d'esordio della giovane cantautrice siciliana, di Mazara del Vallo, Gloria Tumbarello, in arte conosciuta semplicemente come Gloria. Ha 17 anni, tra una ventina di giorni ne compirà 18 e frequenta l'ultimo anno del liceo classico, proprio nella cittadina del Trapanese.

“'Centomila Favole' è stata scritta lo scorso agosto - spiega Gloria –, possiamo definirlo un brano scritto a quattro mani, poiché nella stesura del testo ha partecipato anche la cantautrice Lighea. Questa canzone nasce dalla consapevolezza che tutte le favole che ci hanno raccontato quando eravamo bambini non c'entrano nulla o quasi con la vita reale. La vita è un mix di gioie, delusioni e purtroppo anche dolori; quindi la canzone tratta proprio tutte le sfaccettature della vita di ognuno di noi. Bisogna precisare anche che il brano è stato composto in piena pandemia, dunque vi è una lunga riflessione dietro”, spiega la cantautrice siciliana.

I primissimi testi di Gloria sono nati dietro i banchi di scuola. All'età di 11 anni ha iniziato a scrivere piccole poesie che distribuiva ai suoi genitori, ai suoi insegnati e a chiunque voleva dire qualcosa in particolare. La passione della musica è antecedente e risale all'età di due anni, quando ricevette la prima tastiera. Accanto alla musica, Gloria coltiva anche la passione per il teatro recitando in alcuni spettacoli: “Sia la recitazione e sia la musica sono parte di me – dice -, tuttavia quest'ultima la preferisco perché mi permette di esprimermi meglio e in qualche modo mi permette di essere più me stessa. Entrambe però posso definirle come gli amori della mia vita”.

Per quanto riguarda il futuro: “Dopo la maturità vorrei dedicarmi totalmente alla musica. Ci sono altri brani ai quali sto lavorando, infatti entro fine anno esce il mio primo EP. Comunque ho la certezza che voglio fare questo lavoro. Non nego che la scuola e la cultura mi danno tanto e non nascondo che ho pensato di voler fare l'università. A quest'ultima sicuramente ci penserò”.

Il singolo “Centomila favole” è uscito il 29 gennaio, è possibile ascoltarlo in tutte le più importanti piattaforme musicali e anche in alcune radio. Invece oggi è uscito su YouTube il videoclip ufficiale della canzone.

