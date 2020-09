Il pianista Maurizio Bignone in tour, la prima tappa di concerti alla Salina Genna di Marsala

Sabato 5 settembre 2020, alle ore 19, alla Salina Genna di Marsala, in provincia di Trapani, va in scena lo spettacolo "Every wall is a door tour 2020/21" del pianista compositore palermitano Maurizio Bignone.

Il concerto, eseguito in quartetto con Maurizio Bignone al pianoforte, Elena Kushchii al flauto, Giorgio Gasbarro al violoncello, Giovanni Apprendi alle percussioni, è ispirato dal desiderio di coniugare un ambiente di indiscussa bellezza con una proposta culturale di alto profilo.

La tappa di Marsala è solo la prima di una serie di concerti che vedranno il maestro esibirsi in giro per l'Europa tra Odessa, Kiev, Minsk, Amsterdam, Berlino e tante altre città.

Video di Alessandro Matalone

