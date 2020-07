Gibellina, al via il Festival delle Orestiadi: "Confermiamo il nostro impegno"

Lì dove nascono i sogni: è un invito a non smettere di sognare lo slogan della trentanovesima edizione delle Orestiadi di Gibellina, la terza diretta da Alfio Scuderi, realizzata – con grande impegno e nonostante l’emergenza sanitaria - dalla Fondazione Orestiadi con il sostegno istituzionale dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Ministero dei Beni Culturali.

Un’edizione “straordinaria” che si terrà dal 17 luglio all’8 agosto 2020: “In questa particolare stagione, visto il drammatico periodo che ha stravolto un mondo che si nutre di socialità e condivisione come quello della cultura - spiega il direttore artistico Alfio Scuderi - le Orestiadi ritengono indispensabile fare la loro parte confermando il Festival che da 39 anni accompagna l’estate teatrale in Sicilia. Non sarà una rassegna d’emergenza, ma per l’emergenza, con un programma “straordinario” immaginato per l’occasione, per confermare l’impegno e l’identità culturale portata avanti in questi 39 anni di storia.”

Con l’intento anche di supportare la ripresa di un settore in grave difficoltà, le Orestiadi confermano un’attenzione particolare a favore di produzioni e compagnie del territorio siciliano, grazie ad cartellone che prevede il coinvolgimento di molti artisti della nostra isola e ad alcuni appuntamenti che più direttamente racconteranno la cultura di questa terra; un Festival giovane: grazie alle anteprime del progetto #cittàlaboratorio, anche in questa edizione, le Orestiadi si impegnano nella promozione dei giovani artisti siciliani, oggi più che mai importante nell’ottica di ritornare alla performance dal vivo, dopo mesi di estraniante sospensione; un Festival originale: grazie a diverse produzioni e progetti - come gli omaggi a Leonardo Sciascia e a Federico Fellini – pensati ad hoc per le Orestiadi 2020.

L’evento ideato per Gibellina e dedicato a Federico Fellini con il patrocinio Fellini100, è stato inserito tra le manifestazioni ufficiali per il Centenario felliniano e inserito nel calendario ufficiale del Ministero dei Beni Culturali.

IL PROGRAMMA COMPLETO

