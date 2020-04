I Misteri di Trapani, da Tgs la processione dello scorso anno col racconto di Salvo La Rosa

Tgs ripropone la prima parte della processione dei Misteri di Trapani dell'anno scorso: le telecamere seguirono l'uscita e il corteo dei Gruppi Sacri dalla Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, oltre tre ore e mezzo di diretta condotta da Salvo La Rosa e Rosi Orlando. Si tratta di una delle produzioni del gruppo editoriale che l'anno scorso ha documentato e raccontato le principali manifestazioni dell'Isola, ma che quest'anno non si sono svolte per l'emergenza coronavirus.

«Ricordo il grande amore dei trapanesi per i loro Misteri - spiega Salvo La Rosa - . Conoscevo questa cerimonia solo come tradizione e storia, ma seguirla dal vivo per due anni è stato emozionante. Sperando di poter tornare presto a raccontarla, oggi diventa un atto dovuto nei confronti dei fedeli, un modo per pregare con loro, vicini a chi soffre e in queste ore sta attraversando momenti tremendi. Ma arriveremo anche a chi vive lontano dalla Sicilia».

