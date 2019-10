Il mazarese Leonardo De Santi eletto bassista dell'anno - Video

Il giovane mazarese Leonardo De Santi ha vinto a Londra il “Bassist of the year Competition 2019”, contest musicale di prestigio internazionale.

De Santi, unico siciliano in gara, è stato ritenuto il migliore bassista, tra 15 mila partecipanti, da una giuria tecnica di musicisti e giornalisti. Il contest, al quale partecipano bassisti da tutto il mondo, è organizzato da riviste del settore quali: Music Radar, Guitarist, Total Guitar, Guitar Techniques, Guitar World, Guitar Player, Bass Player and Bass Guitar magazines. Al Business Design Center, Leonardo De Santi ha suonato dal vivo una versione del suo brano “Ananda” tratto dal progetto musicale “Meraki” e ha vinto in finale, preferito agli altri due finalisti: il norvegese Andreas Oxholm e la francese Marine Courtin.

Tra i dieci finalisti, dai quali sono stati scelti i tre per la finalissima, De Santi era l’unico italiano in gara.

