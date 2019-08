Un’improvvisata ed eccezionale esibizione per Phil Palmer, il chitarrista che per alcuni anni ha accompagnato nel tour mondiale i Dire Straits, attualmente in vacanza nella località balneare di Tre Fontane.

Il chitarrista ha assistito all’esecuzione del brano “Money For Nothing” da parte della giovane band “Essemenouno” e, quando il leader del gruppo lo ha invitato a suonare con loro, lui non si è tirato indietro.

