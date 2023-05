Trapani, sorpreso mentre saliva sull'auto della moglie: così è stato catturato il detenuto evaso

Quaranta ore. Poco meno di due giorni è durata la fuga di Francesco Adragna, il detenuto di 35 anni, evaso venerdì mattina da una cella di sicurezza del tribunale di Trapani, mentre era in attesa di comparire davanti al giudice monocratico. L'uomo è stato catturato in un'operazione, coordinata dalla procura, che ha visto coinvolti il nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria e i carabinieri che lo hanno rintracciato dopo aver seguito la moglie.

L’imponente schieramento di risorse messe in campo dai reparti ha permesso di setacciare, palmo a palmo, tutti i quartieri e i luoghi dove si pensava che il fuggitivo potesse trovare appoggio in città. Sono state eseguite perquisizioni, posti di blocco e pattugliamenti in centro e in periferia. Allo stesso tempo gli investigatori hanno monitorato i movimenti di familiari e amici.

La pressione esercitata ha indotto la moglie a muoversi, in prima persona, per aiutare il marito che aveva necessità di supporto logistico. La donna ha, infatti, raggiunto il fuggitivo nell’agro trapanese per portargli beni di prima necessità. Carabinieri e agenti della polizia penitenziaria l’hanno seguita con un dispositivo dinamico, fino a quando la donna non ha incontrato il marito in aperta campagna e nel buio della notte. Appena il ricercato è salito sull’auto della moglie, è scattato il blitz. Il 35enne ha provato nuovamente a scappare, ma senza successo.

