Ospedale di Trapani, riecco il presidio di polizia: ipotesi apertura in altre strutture della provincia

Riattivato da stamane a due passi dal pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani il presidio di polizia, sospeso circa 4 anni fa. Il servizio – com'è stato sottolineato da questore, commissario Asp di Trapani e prefetto - vuole essere una risposta concreta all’esigenza di sicurezza di cittadini e personale sanitario, in seguito ai sempre più numerosi episodi di aggressione o disturbo che si verificano su tutto il territorio nazionale. Un fenomeno che, sebbene di proporzioni limitate nella provincia di Trapani, ha, in qualche caso, influito sulle condizioni di lavoro degli operatori sanitari e sulla qualità delle relazioni di cura.

Il posto di polizia avrà sede in locali che sono confinanti con il pronto soccorso, individuati dalla direzione sanitaria provinciale, d’intesa con la questura, e vedrà la presenza di un agente per turno, dalle ore 8 alle 20. Questo presidio opererà in stretto raccordo con la centrale operativa della questura in modo da poter garantire sicurezza ogni volta che sarà necessario l’intervento di altro personale in ausilio al poliziotto presente nell’ufficio.

Alla cerimonia di apertura presente oltre al prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, il commissario straordinario Vincenzo Spera e i vertici dell’Asp e il questore di Trapani Salvatore La Rosa. Si sta ora valutando l'ipotesi di apertura di altri presidi del genere in altre strutture sanitarie della provincia di Trapani.

