Boato e fumo nero, a fuoco una delle pale del parco eolico di Castelvetrano

Un boato sentito distintamente da tantissime persone, poi il fuoco e il fumo nero visibile a km di distanza. È accaduto nella mattinata. A fuoco una delle pale del parco eolico che si trova fra la diga Delia di Castelvetrano e il territorio di Paceco.

La pala fa parte di un nuovo parco eolico entrato in funzione da un anno circa. Bisognerà ora capire cosa sia potuto accadere perché la pala esplodesse. Pezzi dell'impianto sono finiti scaraventati a centinaia di metri.

Il parco eolico è quello che si vede attraversando l'autostrada A/29 tra Fulgatore e Segesta. Non sono ancora chiare le cause che stamane hanno portato all'esplosione del generatore e delle eliche di una delle pale del parco eolico.

Ci sono stati altri casi del genere in altre regioni. In quel caso a provocare l'incendio del generatore e delle eliche della struttura, era stata la presenza di un fortissimo vento che aveva attivato l’arresto automatico di sicurezza delle pale rotanti, comportando il surriscaldamento del generatore in vetta alla torre metallica alta una trentina di metri. Oggi però su Trapani splendeva il sole e non c'era un vento tale da poter provocare un incidente del genere.

