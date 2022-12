Trapani, auto si ribalta sul lungomare: tre persone finiscono in ospedale

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sul lungomare Dante Alighieri a Trapani. Un’auto cappottata. Un’altra ferma al centro della carreggiata. I tre i feriti sono stati trasportati, in ambulanza, al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate per accertamenti.

Ancora incerta la dinamica. A scontrarsi all’altezza dell’incrocio con la via Nino Bixio, una Yaris e una Panda. Da una prima, ricostruzione, sembra che la Yaris – con a bordo un ragazzo e una ragazza – e la Panda condotta da una donna procedevano nella stessa direzione di marcia, da Erice verso Trapani.

La Panda si sarebbe fermata al centro della strada per svoltare a sinistra quando è stata tamponata dalla Yaris che dopo lo scontro si è ribaltata. Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi ma a loro spetta il compito anche di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Traffico a rilento per consentire ai vigili urbani di eseguire i rilevamenti.

