Trapani, la Jeep ribaltata fa temere il peggio: salvo per miracolo il conducente

Una Jeep ribaltata, come si vede dal video, ha fatto temere il peggio ieri a tarda sera a Trapani. Come si può vedere dal video, le conseguenze dell'impatto dell'auto con una Bmw, sono state impressionanti. Per fortuna per il conducente della Jeep ha riportato solo delle contusioni ed è finito in ospedale per accertamenti.

L'impatto è avvenuto in corso Piersanti Mattarella intorno alle 22,40. Sul posto sono intervenuti polizia e i vigili del fuoco. Il tentativo di inversione da parte di una delle due auto avrebbe provocato l'impatto, ma la dinamica dell'incidente è ancora da accertare.

