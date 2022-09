Ad Alcamo festa per San Michele Arcangelo, patrono della polizia: encomi agli agenti

Alcamo ha ospitato oggi, 29 settembre, una serie di cerimonie, su iniziativa del questore di Trapani Salvatore La Rosa, per onorare San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato. È stata celebrata in chiesa Madre una messa presieduta dal vescovo di Trapani monsignor Pietro Maria Fragnelli, insieme con il vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero, l’arciprete don Aldo Giordano e il cappellano della polizia di Stato per la provincia di Trapani, don Tony Adragna.

A seguire, si è tenuto un concerto dell’Orchestra di fiati del conservatorio di musica di Trapani “Antonio Scontrino”, al teatro “Cielo d’Alcamo”, dove nell’occasione il questore ha anche conferito degli encomi ad alcuni poliziotti che si sono distinti in varie operazioni.

Ha partecipato anche il prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza e hanno presenziato, tra gli altri, il sindaco di Alcamo Domenico Surdi assieme ad altri primi cittadini di vari Comuni del Trapanese e altre autorità militari e civili. È stato coinvolto nell’iniziativa il mondo della scuola con la partecipazione di alcuni istituti superiori alcamesi e di Castellammare del Golfo.

Le interviste al questore, Salvatore La Rosa, e al prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza.

