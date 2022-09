Aeroporto di Trapani, targhe di merito all'Aeronautica Militare

Targhe di riconoscimento ai militari dell’Aeronautica Militare per celebrare il rapporto di collaborazione tra l’aeroporto civile e quello militare. La cerimonia si è svolta all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani "a suggello della collaborazione tra l’aeroporto civile e quello militare ed un riconoscimento per i lavori di ammodernamento degli impianti di volo e di riqualificazione delle infrastrutture aeronautiche".

Consegnate tre targhe al 37° Stormo ed al 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare, il ringraziamento nasce per il supporto alle attività dell’aviazione civile, per i lavori di ammodernamento degli impianti di volo e per la riqualificazione delle infrastrutture che l’Aeronautica Militare ha già realizzato nell’ultimo anno e per quelle di prossimo avvio.

Presenti alla cerimonia il presidente di Airgest, società di gestione dello scalo trapanese, Salvatore Ombra, il direttore Michele Bufo ed i rappresentanti dell’Aeronautica il comandante del 37º Stormo, colonnello Daniele Donati; il comandante del 3° Reparto Genio, colonnello Antonio Giura; il tenente colonnello Rocco Vernoia, comandante del 16° Gruppo Genio Campale.

Nel dettaglio l’aeronautica ha pianificato e sta eseguendo lavori di adeguamento della striscia di sicurezza della pista, di sostituzione del sistema radar e del sistema di avvicinamento di precisione e, con avvio a novembre, della sostituzione delle luci di pista con sistema luminoso a led.

«Gli interventi – ha sottolineato Ombra - sono stati condivisi al fine di salvaguardare le esigenze e le misure di sicurezza per l’aviazione civile. Il ringraziamento di Airgest è dovuto per l’eccellente lavoro e la continua collaborazione dell’Aeronautica Militare che ha consentito, non solo di fare interventi mirati a soddisfare tutte le esigenze, militari e civili, ma anche di eseguirli nonostante lo svolgimento dell’intensa attività di volo estiva, in piena sicurezza e con regolarità. La coesistenza di attività aeronautiche militari e civili sull’aeroporto di Trapani – ha concluso - è davvero un eccellente esempio di sinergia e collaborazione per un ottimale impiego di una infrastruttura pubblica».

