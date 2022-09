Spunta una nuova discarica a Erice, i residenti la filmano e scrivono al Comune

Ancora una discarica a cielo aperto nel comune di Erice, questa volta a San Cusumano. La segnalazione arriva da Vincenzo Maltese di “Fronte Comune”. “Segnalata al Comune con richiesta di intervento anche in sostituzione dei proprietari – dice Maltese – non ho ricevuto alcuna risposta”.

I proprietari delle villette di via Fiumefreddo hanno documentato con fotografie e video la nuova discarica nel terreno adiacente alle loro proprietà e hanno delegato Maltese a segnalare questo scempio ambientale agli uffici preposti, chiedendo un intervento.

"Già da alcuni anni, diversi rifiuti erano stati da me segnalati in questa stradella alle spalle degli immobili di via Fiumefreddo in zona San Cusumano – scrive il dirigente del movimento Fronte Comune - e questa amministrazione, per come mi ha riferito l'allora assessore in carica, doveva verificare se il terreno fosse proprietà privata. Non avendo mai avuto riscontro, ho chiesto l'eventuale intervento in via sostitutiva con azione di rivalsa nei confronti degli eventuali proprietari dell'area dove insiste la discarica".

