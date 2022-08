Tutti a guardare il salvataggio in mare a Valderice, ma è un'esercitazione militare

Una simulazione per il prelievo di un militare ferito in zona nemica. È quanto accaduto ieri sera (10 agosto) in località "Scoglio Tondo" di Lido Valderice. L'esercitazione, che non è passata certamente inosservata in tutto l'hinterland trapanese, ha visto in azione gli equipaggi dell'82° Centro Combat/SAR di Trapani Birgi.

Una esercitazione importante che serve nella vita reale a salvare moltissime persone nel corso dell'anno, così come sta accadendo in questi mesi. In questo caso gli equipaggi dell'82° hanno solo simulato il “salvataggio” di un militare rimasto ferito in una zona nemica. Ma ogni giorno gli interventi degli equipaggi dell'82° Centro Combat/SAR di Trapani Birgi sono fondamentali. Da un punto di vista statistico durante questa stagione estiva ci sono stati per esempio sette interventi di soccorso a cui l'Aeronautica militare ha partecipato assieme Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.

L'82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme.

