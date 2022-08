Marsala, ecco le tre barche distrutte dall'incendio: gravi danni, ora è caccia all'autore

Gli investigatori del commissariato di via Verdi sono a lavoro da stanotte per identificare l'autore dell'incendio che ha distrutto completamente tre imbarcazioni di proprietà di Davide Parrinello, imprenditore ed ex consigliere comunale a Marsala.

Le imbarcazioni si trovavano ormeggiate all'imbarcadero storico di Mozia nella Laguna dello Stagnone di Marsala. Oggi, come si può vedere dal video, restano le carcasse annerite mentre nell'area si sente forte la puzza di bruciato. Lo scenario è desolante, alcuni turisti si fermano incuriositi e scattano foto.

Al vaglio degli inquirenti le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza che si trovava nella zona. In quel video si vede un individuo ancora in fase di identificazione. Accertato comunque il “ferimento da choc termico all'arto inferiore del presunto incendiario mentre commetteva il reato”. Individuato l'autore bisognerà anche capire il perché del gesto, cosa ci sia dietro. Le tre imbarcazioni regolarmente iscritte presso l'ufficio circondariale marittimo di Marsala e denominate rispettivamente “Acqua Bus”, “Megazapitur” e “Withaker” sono di proprietà della ditta Consorzio turistico Laguna dello Stagnone Arini e Pugliese. Venivano utilizzate per fare il giro delle isole, gli aperitivi al tramonto, ed altre iniziative simili.

L'incendio ha di fatto interrotto l'attività della società, un danno incalcolabile se si pensa anche al periodo. Sul posto per spegnere le fiamme che hanno illuminato a giorno la laguna nella notte di San Lorenzo, sono intervenute 2 squadre operative dei vigili del fuoco, una da Marsala e l'altra da Trapani che hanno lavorato per dall'1 alle 4 di stamane prima di avere ragione delle fiamme. Per fortuna l'incendio non ha determinato lo sversamento di liquidi o materiali combustibili o inquinanti nelle acque dello Stagnone, che rientrano nella riserva naturale oritentata.

Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Marsala Massimo Grillo che ha espresso solidarietà a Davide Parrinello ma nello stesso tempo ha condannato il gesto augurandosi che presto i responsabili vengano acciuffati: “Questa notte tre imbarcazioni di proprietà di Davide Parrinello, ormeggiate presso l'imbarcadero storico, sono state distrutte da un incendio. Se fosse provata la natura dolosa sarebbe un gesto vile che ci indigna che condanniamo con forza e ci auguriamo che i responsabili vengano subito individuati. La nostra vicinanza e solidarietà a Davide e ai suoi collaboratori”.

