Una vita dedicata agli ultimi e ai poveri: incontro con suor Maria Goretti a Valderice

Un momento di spiritualità e di confronto nella chiesa della Misericordia di Valderice, dove suor Maria Goretti, coordinatrice della Comunità "Servi di Gesù Povero" di Trapani, ha tenuto una catechesi dal titolo "Festa di Dio, padre dell'umanità".

Di origini palermitane, suor Maria ha trascorso la sua vita al fianco degli ultimi, dei poveri, per donare un sorriso, un conforto. Scelse di andare missionaria in Africa, ma dopo anni di sacrifici e fatiche si ammalò gravemente e fu costretta a tornare in Italia per curarsi.

Si salvò dopo lunghi mesi di sofferenza ma non potè più tornare in Africa dove per anni era stata accanto a bambini malati e abbandonati, a mamme violentate e malate di aids, ai poveri. Oggi prova ad aiutare chi ha bisogno attraverso la comunità a Trapani, donando il suo sorriso agli ergastolani, alle mamme in difficoltà, ai senzacasa.

"Abbiamo poco tempo per amare, la nostra vita sembra lunga, ma gli anni volano - dice suor Maria Goretti in questo video -. Viviamo amando, dando un aiuto e un conforto a chi ha bisogno, specialmente a chi è malato o in un letto di ospedale. In loro è più facile vedere Gesù che soffre".

