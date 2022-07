Esplode un negozio di bricolage a Salemi, all'interno bombole di gas: evacuate 10 palazzine

Momenti di panico questo pomeriggio in via Mazara a Salemi. Un negozio fai da te è esploso improvvisamente. Nella rivendita, per fortuna, non c'era nessuno dei dipendenti o titolari al momento dello scoppio ma all'interno erano custodite alcune bombole di gas, la cui presenza ha causato una serie di esplosioni: sembra una decina. Per precauzione sono state evacuate dieci palazzine nell'area intorno.

Panico per gli anziani che si trovavano al secondo piano dell'immobile dove insiste una casa di riposo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, volontari della protezione civile, vigili urbani, forestali che hanno provveduto ognuno per le proprie competenze a spegnere l'incendio e ad evacuare le persone.

Sono otto gli anziani tra le persone evacuate, tra loro non c'è nessun ferito. "Li ho visti uno a uno e stanno tutti bene - ha detto il sindaco Domenico Venuti, che si è dato da fare per recuperare quanto più autobotti possibili da far arrivare nella zona - ci siamo già attivati per trovare una sistemazione provvisoria nelle strutture ricettive della città, seppur con difficoltà visto che sono piene di turisti".

Dieci i mezzi dei vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato mezzi dai distaccamenti di Castelvetrano, Mazara del Vallo, dal distaccamento volontari di Salemi e dallo stesso Comando di Trapani. Cinquanta gli uomini che sono stati impegnati nelle operazioni.

Adesso il Nucleo investigativo dei vigili del fuoco della direzione regionale di Palermo indagherà sull'incendio. A chiederne il supporto è stato il comando provinciale di Trapani. "Le attività investigative coi sopralluoghi tecnici inizieranno non appena saranno concluse le attività di spegnimento dell'incendio", ha ribadito il funzionario del comando dei vigili del fuoco di Trapani, Piero Silvano.

