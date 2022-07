Droga e contrabbando, sequestrati i beni ad un pregiudicato di Paceco

Sequestro di beni per oltre 300 mila euro nei confronti di un pregiudicato di Paceco (Trapani). I finanzieri e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno sequestrato immobili, veicoli, conti correnti e quote sociali a carico dell’uomo accusato di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e contrabbando di sigarette. Il Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione, condividendo la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale dei procuratori della Repubblica di Trapani e di Palermo, ha emesso un decreto d’urgenza con il quale ha disposto il sequestro di due immobili ubicati a Paceco, 11 veicoli, due conti correnti e quote sociali, per un valore di oltre 300 mila euro.

