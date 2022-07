Emergenza migranti a Pantelleria, in 81 trasferiti a Trapani

Sono giunti al porto di Trapani stamane provenienti da Pantelleria, 81 dei 156 migranti che si trovavano ospitati presso l'ex caserma Barone. Fanno parte di diversi piccoli gruppi intercettati in varie operazioni da capitaneria di porto e guardia di finanza nel mare antistante l'isola.

Le operazione di sbarco dal traghetto di linea, una volta giunti stamane nel capoluogo, si sono protratte per qualche ora a causa del ritardo di uno dei pullman noleggiati dalla prefettura. Il trasferimento di 81 stranieri era stato deciso nel tardo pomeriggio di ieri, vista anche la situazione di emergenza che si era venuta a creare a Pantelleria.

L'ex caserma Barone infatti è in grado di ospitare solo 28 persone, mentre fino a ieri sera c'erano 156 migranti. Degli 81 migranti arrivati a Trapani stamane, solo 21 non sono stati a stretto contatto con i connazionali risultati positivi al Covis - e quindi non sono in regime di autosorveglianza.

Sull'isola di Pantelleria, infatti, è stata accertata la presenza di venti migranti positivi. Ora bisogna capire e soprattutto vedere come verranno gestiti i 60 in regime di autosorveglianza. La sicurezza dell'ex caserma Barone a Pantelleria, è affidata a carabinieri e guardia di finanza, che in questo periodo dell'anno sono costretti a fare i conti anche con le presenze triplicate di visitatori e turisti che arrivano sull'isola. Intanto in mattinata c'è stato un altro sbarco di un barchino con 7 stranieri rintracciati in mare nella zona di Mazara del Vallo.

© Riproduzione riservata