Trapani, i carabinieri aprono la processione dei misteri dopo la pausa Covid

Quest’anno, dopo due anni di interruzione a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è ripreso a Trapani lo svolgimento della “Processione dei Misteri”, una manifestazione di origine spagnola che vanta oltre 400 anni di tradizione e che rievoca la morte e passione di Cristo.

L’evento, particolarmente sentito da parte di tutta la cittadinanza, cha partecipa numerosa, è da sempre una delle principali attrazioni per i numerosi turisti che giungono numerosi per assistere al significativo evento.

Come da rito, alle ore 14 del venerdì santo, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Trapani ha battuto tre volte sul portone della Chiesa Anime Sante del Purgatorio dando ufficialmente il via all’imponente processione composta da ben 18 gruppi statuari e dai simulacri del Cristo Morto e della Addolorata, che vengono portati a spalla per le vie del centro fino al giorno successivo. Oltre al Comandante della Stazione di Trapani, che ricopre un ruolo altamente simbolico, è presente un nutrito numero di Carabinieri che assicura il corretto svolgimento della manifestazione a testimonianza dell’indissolubile, quanto antico, rapporto che lega l’Arma dei Carabinieri e la popolazione.

