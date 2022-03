Piante sradicate in centro a Trapani, il video di una turista che mostra i vandali

Giovani vandali in azione nel centro storico di Trapani. Ragazzini si avvicinano alle fioriere di via Garibaldi e sradicano le piante per poi lanciarle per strada. Il tutto immortalato con lo smartphone da una turista straniera ospite di un b&b poco distante che ha poi pubblicato il video sulla sua pagina Facebook.

Nelle immagini si vede uno dei vandali uscire da un locale e prendere a calci un alberello piantato in una delle fioriere, che staccandosi colpisce anche un passante poco distante. "Bravissimi i ragazzi italiani", dice l'autrice del video con un accento che sembra dell'Europa dell'Est.

Un secondo giovane subito dopo prende di mira un altro vaso e sradica letteralmente una pianta, lanciandola poi per la strada in cui in quel momento transita poca gente che sembra restare indifferente.

Alla fine il gruppetto, tre ragazzi e una ragazza, si allontana come se niente fosse.

© Riproduzione riservata