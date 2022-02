Video virale a Trapani: un uomo abbatte i paletti in piazza Vittorio e poi danza a torso nudo sull'auto

Prima ha abbattuto i paletti di piazza Vittorio in auto, poi è salito sul tetto della sua vettura per un ballo sotto la pioggia a torso nudo in via Ammiraglio Staiti.

Paura per le strade del centro di Trapani dove un uomo, sembra un pizzaiolo di circa 40 anni, ha attratto l'attenzione di passanti ed automobilisti, mettendo a rischio anche altre persone. Una folle corsa in auto cominciata a piazza Vittorio dove, a bordo di una Ford di colore nero, suonando il clacson, ha abbattuto i paletti di metallo che delimitano la strada. Un'azione puntualmente immortalata da un abitante della zona con il proprio smartphone.

Virale anche il secondo video, girato a circa un chilometro di distanza. L'uomo ha bloccato la Ford in mezzo alla carreggiata, in via Staiti, e sotto la pioggia ha iniziato una danza sul tetto dell'auto. A questo punto polizia e carabinieri lo avevano raggiunto e dopo alcuni minuti sono riusciti a bloccarlo e trasportarlo in ospedale, nel reparto di Psichiatria.

