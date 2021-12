Erice, si accende il grande albero di Natale in piazza della Loggia

Si accendono le luci, parte la musica degli zampognari e prende vita il Natale di Erice. Il grande albero in piazza della Loggia è stato acceso nel pomeriggio e fino al 6 gennaio si potrà ammirare assieme ai tanti presepi realizzati dagli artigiani ericini. Autentiche opere d’arte realizzate con i materiali più diversi: sughero, rame, ferro, legno, ceramica. Anche quest'anno viene riproposta la rassegna internazionale di musiche e strumenti popolari Zampogne dal Mondo. Concerti, mostre nei siti culturali, spettacoli itineranti, casette con i tradizionali mercatini di Natale si possono visitare in piazza della Loggia. E ancora: la casa di Babbo Natale per rendere indimenticabile l’esperienza per i più piccoli.

