Sigarette di contrabbando sequestrate a Marsala, 150mila euro il valore: il video del blitz

Intercettata in mare lungo la costa di Marsala. In questo video le operazioni con cui la guardia di finanza ha scoperto un'imbarcazione che trasporta 1,5 tonnellate di sigarette di contrabbando. La merce destinata a rifornire il mercato siciliano, avrebbe fruttato oltre 150mila euro.

"Il contrabbando di sigarette produce un danno erariale rilevante: si stima che ogni anno le perdite per le casse dello Stato italiano tra Iva e accise si aggirino tra i 700 e gli 800 milioni di euro e siano addirittura circa 10 miliardi a livello dell'Unione Europea - afferma Gianluca Angelini comandante del nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Palermo - Altrettanto gravi sono i rischi per la salute dei consumatori: le marche sequestrate rientrano, tra le cd "cheap white", cioè sigarette prodotte legalmente in alcuni Paesi dell'Europa dell'Est e del medio Oriente, non ammesse però per la vendita all'interno dell'Unione europea proprio perché non rispettano gli standard di sicurezza minimi richiesti dalla normativa comunitaria".

