Maltempo, ad Alcamo auto trascinata fino alla foce del torrente: si contano i danni

Allagamenti, auto trascinate dalla furia delle acque e ribaltate. La bomba d'acqua che ha colpito anche il territorio di Alcamo nel pomeriggio di ieri non ha risparmiato il palazzetto "Vincenzo D'Angelo", dove l'acqua è penetrata, scendendo a cascata sulle gradinate.

All’interno del palazzetto è attivo il centro vaccinale anti-Covid che, pertanto, è chiuso al pubblico, anche se pare che, per fortuna, non si registrino gravi danni. Allagamenti, come spesso avviene in queste circostanze, anche al Santuario di Maria Santissima dei Miracoli, negli spazi sia esterni, invasi dal fango, che interni.

Sono in corso verifiche di danni, in vari punti del territorio, relativi a crolli di alcuni muri e a dissesti stradali. In contrada Canalotto l’esondazione dell’omonimo torrente ha allagato abitazioni, alcune delle quali sono state evacuate, terreni e travolto autovetture parcheggiate, una di queste, come vediamo nel filmato, trascinata fino alla foce e cappottata. Sul posto sono attualmente operativi Forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile. Il sindaco Domenico Surdi in nottata ha ordinato, per precauzione, la chiusura delle scuole per oggi.

