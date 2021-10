Bomba d'acqua a Macari, strade come fiumi e auto intrappolate

Pioggia torrenziale, strade allagate e trasformate in fiumi, auto bloccate. In serata si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua su Macari, la località del Trapanese resa ancora più famosa dalla fiction Rai. Alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati nelle loro auto e alcuni mezzi hanno rischiato di finire travolti dalla violenza dell'acqua. Massi e pietre sono rotolati sulla strada che conduce a San Vito Lo Capo, rimasta impraticabile per più di un'ora.

Si è reso necessario l'intervento dei mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco per aiutare gli automobilisti impantanati e per liberare la strada da pietre e fango. Non risultano feriti, ma è stata tanta la paura per chi si è imbattuto nel fiume di acqua, fango e pietre.

© Riproduzione riservata