Carabinieri nei ristoranti di Erice, scoperti clienti senza green pass: scattano le multe

I carabinieri di Erice e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani hanno ispezionato alcune attività di ristorazione nel borgo turistico di Erice Vetta. In particolare i militari hanno controllato diversi ristoranti della zona per verificare che i clienti presenti all'interno avessero il green pass. Alcuni di questi sono stati trovati privi del certificato verde. Sono scattate così le sanzioni a carico degli stessi e dei titolari dei ristoranti per omesso controllo.

Durante l’attività sono state rilevate anche violazioni in materia di lavoro. In 3 ristoranti infatti sono stati trovati a servire ai tavoli 5 lavoratori in nero, 4 italiani e uno straniero. Uno di questi, probabilmente d'accordo col datore di lavoro, percepiva già da tempo il reddito di cittadinanza.

Sospesa l'attività dei tre ristoranti fino a quando non regolarizzeranno le posizioni d’impiego dei dipendenti e pagheranno le sanzioni comminate.

Complessivamente, nel corso dell’attività, sono state irrogate multe per circa 28 mila euro.

