Alcamo, incendio a Monte Bonifato: le fiamme minacciano le abitazioni e la gente abbandona le case

Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio su Monte Bonifato ad Alcamo, minacciando le abitazioni. Le fiamme sono iniziate dal versante nord-ovest, arrivando a lambire le case. Le fiamme hanno interessato tutto il versante lungo via Kennedy e sono giunte a valle, dove si trovano molte villette. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco e la croce rossa. In azione anche un canadair.

La situazione anche questa mattina è critica con le forze dell’ordine e i volontari della protezione civile che stanno costantemente monitorando la situazione e sono pronti ad evacuare i residenti della zona. Molti cittadini hanno evacuato spontaneamente le abitazioni per precauzione.

Sono ancora impegnate 4 squadre dei vigili del fuoco di Alcamo, Castelvetrano, Salemi e Trapani centrale, una squadra della Forestale e diverse squadre della protezione civile provenienti anche dalla provincia di Palermo. Da stamattina in azione anche un canadair proveniente da Lamezia Terme per spegnere il rogo. Non è la prima volte che monte Bonifato viene distrutto dagli incendi.

