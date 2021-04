Tavolo tecnico della salute, protesta a Trapani dei sindacati: "I cittadini aspettano risposte"

“Dopo l’impegno assunto a febbraio dalla dirigenza dell’Asp 9 di Trapani, attendiamo ancora la convocazione per l’attivazione del tavolo tecnico della salute. Intanto le liste di attesa per visite ed esami si allungano, e la gestione della pandemia registra diverse inefficienze”. Per ottenere risposte Cgil, Cisl e Uil Trapani con le rispettive federazioni dei pensionati, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp, hanno deciso di scendere in piazza in via Mazzini, davanti alla sede dell’Azienda sanitaria provinciale 9 di Trapani, con una delegazione ristretta nel rispetto delle restrizioni per l’emergenza pandemica.

“La campagna vaccinale per vulnerabili, over 80 e settantenni, procede troppo lentamente e fra disservizi per via anche della carenza dei vaccini – spiegano i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil Trapani, Filippo Cutrona, Leonardo La Piana e Eugenio Tumbarello, insieme ai segretari dei Pensionati, Franco Colomba Spi Cgil Trapani, Rosaria Aquilone Fnp Cisl Palermo Trapani, Leonardo Falco Uilp Stu Trapani Nord e Vita Angileri Uilp Stu Trapani Sud -. È necessario poi discutere degli enormi ritardi nella prenotazione di visite ed esami specialistici nelle strutture del territorio e dei controlli su Rsa e case di cure che sollecitiamo da tempo”.

“L’attivazione del Tavolo dunque non può essere più rinviata”. Fra i temi che i sindacati chiedono siano posti al centro del Tavolo ci sono anche “la questione legata all’assistenza ai malati Covid, che deve essere precisa puntuale efficiente ed efficace, e il necessario potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata e tutta la sanità nel complesso, ormai quasi paralizzata dalla pandemia”.

