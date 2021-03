Drammatico incidente a Castellammare, morto un anziano: due vittime in poche ore nel Trapanese

Incidente mortale a Castellammare del Golfo. Un anziano di 74 anni, Salvatore Milazzo, è morto in un violento scontro fra due auto. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo.

Milazzo si trovava a bordo della sua Suzuki, quando si è scontrato con un altro Suv. Inutili i soccorsi, per lui non 'è stato nulla da fare: l'uomo è morto sul colpo. Feriti il passeggero che si trovava in auto con il 74enne e il conducente dell'altra auto coinvolta.

Entrambi comunque non rischiano la vita. Sul posto la polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Milazzo - per cause ancora da chiarire - avrebbe invaso la corsia opposta provocando lo scontro frontale.

Due vittime di incidenti stradali nel giro di poche ore nel Trapanese. Questa mattina un altro incidente mortale, stamattina, all’incrocio tra la strada provinciale 56 e la diramazione della SP81, nel territorio di Castelvetrano. La vittima si chiama Mercurio Unitario, 69 anni, di Castelvetrano e residente a Marinella di Selinunte.

L’anziano a bordo di una motoape stava percorrendo la SP56 in direzione di Campobello di Mazara quando si è scontrata con una Ford Fiesta, con a bordo una famiglia di Trabia che percorreva la SP81. Le condizioni del conducente la motoape sono apparse subito gravi ed è morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

