Controlli anti assembramenti a Mazara del Vallo: "In campo per la sicurezza di tutti"

Obiettivo: evitare assembramenti. A Mazara del Vallo c’è un controllo capillare del territorio per cercare di scongiurare assembramenti nelle zone nevralgiche della cittadina in provincia di Trapani.

“Siamo costantemente presenti sul territorio - dice il commissario capo Valerio Bologna del commissariato di Mazara del Vallo - il nostro obiettivo è quello di garantire sicurezza e tutelare i cittadini. Abbiamo agenti anche in borghese per constatare e soprattutto far rispettare il Dpcm”.

