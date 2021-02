Rapina e tentato sequestro di persona: un arresto a Trapani, il video che incastra un 26enne

Un trapanese di 26 anni, I.F., già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato per una rapina dello scorso 5 gennaio e tentato sequestro di persona ai danni di una donna del posto. Il provvedimento è scaturito al termine dell’attività investigativa dei carabinieri dopo aver acquisito la denuncia da parte della vittima.

L'uomo era salito velocemente a bordo dell’autovettura della vittima, che stava per ripartire dopo una sosta nei pressi di un distributore automatico nel centro città, aggredendola e mettendole una mano davanti alla bocca per impedirle di chiedere aiuto mentre le intimava di mettere in moto la macchina, fino a che la stessa è riuscita a divincolarsi e a scappare dell’auto. A quel punto, l’uomo si è appropriato della borsa, lasciata dalla donna all’interno della vettura, facendo poi perdere le proprie tracce.

L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto ed associato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

