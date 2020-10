Pescatori mazaresi sequestrati, il corteo di protesta dei familiari a Roma

Da più di 50 giorni sono reclusi in Libia, sequestrati e arrestati dal generale Haftar. Ancora nessuna svolta per la liberazione dei 18 marittimi di Mazara del Vallo. Nonostante gli appelli di familiari e istituzioni, i marinai restano ancora in carcere.

A Roma intanto questa mattina corteo di protesta da parte di alcuni familiari dei marittimi. Da piazza Mazzini fino a Montecitorio il percorso dei familiari dei pescatori che con cartelli e cori hanno chiesto la liberazione dei marittimi.

Video di Marco Gullà

