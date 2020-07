Castellammare piange Ciccio Caleca, morto a 23 anni: dramma sul luogo dell'incidente

Le luci della notte rendono ancor più drammatici i momenti successivi all'incidente mortale, come descrive questo video girato pochi minuti dopo lo schianto. I passanti accorsi sul luogo dello scontro, la moto per terra.

Castellammare del Golfo piange Ciccio Caleca, operaio di 23 anni, morto ieri sera nel terribile incidente nei pressi della Madonna delle Scale, in via Porta di Fraginesi, prima di arrivare al Belvedere. Molto conosciuto in paese e stimato da tutti, in tanti si sono stretti attorno ai familiari.

Il giovane a bordo di una moto, modello Yamaha, si è scontrato prima contro una Wolkswagen Polo, poi è andato poi ad impattare contro il muro che delimita la carreggiata. Inutili i tentativi da parte dei soccorritori che hanno potuto constatare solo il decesso dovuto all’urto violento.

