Pacco galleggiante in mare a Trapani: era un carico di droga

Ancora un carico di droga trovato in provincia di Trapani. Questa volta la sostanza stupefacente è stata trovata, non in spiaggia, ma a mare, nel tratto antistante l’imboccatura del porto della città.

Ieri pomeriggio un cittadino ha segnalato alla Centrale Operativa l’avvistamento di un grosso pacco galleggiante a circa tre miglia a largo del porto di Trapani in direzione dell’isola di Favignana. In pochi minuti una motovedetta della Compagnia di Trapani è giunta sul posto localizzando il pacco.

All’interno, i militari hanno trovato 300 panetti di hashish, confezionati con cellophane e nastro adesivo, per un peso complessivo di 30 chili. Il carico di droga è stato sequestrato.

I carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di risalire al mittente o al destinatario del pacco ritrovato. Si tratta dell'ennesimo carico di droga trovato, contenente sempre lo stesso quantitativo della stessa sostanza stupefacente, come quelli trovati arenati sulle spiagge di Marsala e Marinella di Selinunte nei primissimi giorni del 2020.

