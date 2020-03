Coronavirus, a Campobello di Mazara agricoltori disinfestano gratuitamente il paese

Un gruppo di agricoltori di Campobello di Mazara hanno disinfestato gratuitamente le vie del paese e delle due frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola.

L’intervento, su un’idea di Giacomo Mangiaracina e Peppe Scavuzzo, è stato realizzato come azione collaborativa e solidale col Comune per l’attuale emergenza coronavirus. L’idea è nata nel giro di poche ore e così i 13 agricoltori hanno comunicato al sindaco di Campobello di Mazara la disponibilità a disinfestare, coi propri mezzi agricoli, l’intero territorio comunale.

Così Francesco Critti, Giacomo Mangiaracina, Peppe Scavuzzo, Vincenzo Calandro, Giovanni Beltrallo, Giuseppe Cusumano, Pietro Leone, Nino Lupo, Paolo Luppino, Nino Mangiaracina, Francesco Panicola, Giuseppe Pavoncelli, Natale Pisciotta, Tommaso Stallone, Giovanni Trento e Noè Volpe hanno messo a disposizione trattori con rimorchi con atomizzatori.

Il Comune ha provveduto ad acquistare la candeggina che è stata diluita nell’acqua delle grosse taniche dei rimorchi. Gli agricoltori non hanno preteso nulla in cambio da parte del Comune. «Campobello sta dimostrano di essere una comunità solidale. Grazie di cuore ai nostri valorosi e encomiabili agricoltori», ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione. Un secondo intervento di disinfestazione, sempre da parte degli agricoltori di Campobello, sarà ripetuto questa settimana, sempre in collaborazione col Comune.

