Femminicidio a Mazara, donna massacrata di botte: il video del luogo della tragedia

Una donna è stata uccisa, dopo essere stata picchiata selvaggiamente per tre giorni, a Mazara del Vallo, la scorsa notte, nell'abitazione in cui viveva con il marito.

L'uomo è stato immediatamente condotto in commissariato e la procura di Marsala ne ha disposto il fermo per omicidio che adesso dovrà essere convalidato dal gip.

La vittima è Rosalia Garofalo, 52 anni che viveva insieme al marito, Vincenzo Frasillo, 53 anni, in via Calipso. La donna in passato aveva denunciato il marito per maltrattamenti.

Nel video le immagini dell'abitazione in cui si è consumato il delitto.

© Riproduzione riservata