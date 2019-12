Richieste di pizzo al vicino di casa: il video che incastra un pensionato a Valderice

Arrestato a Valderice, in provincia di Trapani, Leonardo Candela, pensionato di 74 anni. Ha provato ad estorcere denaro a un vicino di casa con alcune lettere di minacce, ma è stato scoperto e arrestato in flagranza dai carabinieri.

Dopo la richiesta di denaro, la vittima si è presentata in caserma denunciando di aver trovato nella buca delle lettere un biglietto di minacce con una richiesta di 5 mila euro. Sono dunque partite le indagini e grazie ai sistemi di videosorveglianza i militari della compagnia di Trapani hanno ripreso un anziano che lasciava nella buca delle lettere un altro messaggio intimidatorio, questa volta chiedendo 10mila euro.

L'uomo, ripreso dalle telecamere era Candela che indossava la "coppola" ed uno smanicato di colore blu. A questo punto i carabinieri hanno tracciato e fotografato le banconote lasciate dalla vittima dentro una busta in un contenitore giallo dei rifiuti, come indicato nella lettera. Poco dopo è arrivato l'anziano pensionato che ha prelevato la busta lasciata dal vicino e l'ha infilato in tasca, ma è stato bloccato dai carabinieri che lo aspettavano. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto i domiciliari con il braccialetto.

