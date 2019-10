In alcuni casi, facevano pause caffè della durata di qualche ora. In un caso uno dei dipendenti ha fatto registrare più di 17 ore di assenza ingiustificata in poche settimane. Condotte analoghe a quelle fotografate presso il Comune di Partanna nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'esecuzione di 5 misure cautelari, sono al vaglio dei carabinieri su tutto il territorio della Valle del Belice sotto il coordinamento della Procura di Sciacca.

