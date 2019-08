Grosso incendio avvolge Scopello, paura e villette evacuate

Un vasto incendio è divampato sulla montagna sopra Scopello, località balneare del Trapanese. Paura tra i villeggianti. Alcune abitazioni vicine alla zona del rogo sono state evacuate, grazie all'aiuto dei soccorritori della Croce Rossa. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco e, come si vede dalle immagini video, in azione anche Canadair per domare le fiamme.

Un pomeriggio di fuoco per la provincia di Trapani. Sempre nel pomeriggio un altro rogo è divampato in un'altra località balneare, al Lido Valderice. Anche in questo caso è stato necessario evacuare alcune villette. A facilitare il propagarsi delle fiamme un vento caldo di scirocco che soffia da questa mattina nel Trapanese.

Anche a Palermo e provincia non sono mancati gli incendi. Nella tarda mattinata di oggi, un vasto incendio è divampato a Monte Grifone, sopra l'Oasi della Speranza, la montagna che sovrasta il quartiere di Bonagia, a Palermo.

Qui sono intervenuti i Canadair e vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme, che ancora in serata non sono del tutto spente.

