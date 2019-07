Auto impazzita si schianta sul lungomare di Trapani: il video dell'incidente

Nessuno per fortuna si è fatto male, ma a Trapani e dintorni ancora si parla di un incidente avvenuto qualche giorno fa sul lungomare Dante Alighieri, con una Range Rover lanciata a forte velocità che si andata letteralmente a schiantare.

Come detto, non ci sono stati feriti, ma è iniziato a circolare il video dello spettacolare incidente, riprese da due telecamere di sorveglianza della zona. Per fortuna a rimanere illesi non solo chi era a bordo, ma solo per un caso nelle vicinanze non c'erano pedoni o persone che passeggiavano in quella zona, solitamente molto frequentata, soprattutto d'estate.

