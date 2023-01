Corto girato fra Trapani e Paceco: nel cast un ex sindaco, un ex regionale e un biologo

“Un amore così grande” è il titolo del cortometraggio nato dalla penna di Piero Garuccio e diretto da Enrico Pollari. Lo short film, girato tra Paceco e Trapani, sarà proiettato stasera alle ore 21 in prima visione, al cineteatro Don Bosco di Trapani, alla presenza dell’intero cast.

Racconta la storia Toti, un giovane di paese, sempliciotto, molto disponibile, che si arrangia con dei lavoretti per tirare avanti. Toti è conosciuto da tutti e spesso viene incaricato di fare qualche consegna, qualche piccolo servizio, comprare le sigarette o il giornale, ora per il barbiere, ora per il sindaco, per il macellaio, ora per qualche altra persona del paese. Un modo questo escogitato dai suoi concittadini per consentirgli di rendersi attivo e sentirsi utile alla comunità. Tutti sanno che il giovane Toti è innamorato perdutamente di Elisabetta e per un gruppetto di amici è oggetto di scherzose allusioni.

Alla prime time del corto saranno presenti tutti gli attori che già si dicono disposti ad elargire autografi a quanti vorranno partecipare a questo evento. Fanno parte del cast: Fabio Parrinello nel ruolo di Toti ed ancora Giacomo Rodriquenz (biologo in pensione); Antonino Accardo (ex sindaco di Vita); Antonino Amoroso (ex funzionario Consorzio Agrario); Biagio Mancuso (ex dipendente tribunale Trapani).

Ed ancora: Ignazio Mazzeo; Giacomo Giacalone; Nino Barone; Rosy Lo Piccolo; Debora Galatioto; Vincenza Giacalone; Piero Calandrino; Antonella Argentieri; Vita Guaiana e Francesca Margagliotti. La Regia e la colonna sonora è stata curata da Enrico Pollari.

